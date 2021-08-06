Також у відомстві уточнили, що вже понад 3,8 млн українців отримали щеплення від COVID-19.

Варто зазначити, що за останню добу в країні виявили 1 081 новий випадок захворювання. 5 серпня було госпіталізовано 516 осіб, 478 осіб одужали, а 16 - померли від ускладнень.

Крім того, на цей час в Україні офіційно зареєстровано 143 випадки зараження штамом Дельта.

Всього за весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіло 2 257 478 осіб.

Нагадаємо, у Раді проговорилися про новий локдаун, названі терміни.

Як повідомляла Politeka, МОЗ анонсувало продовження карантину: ситуація з ковідом погіршується.

Також Politeka писала, що головний санлікар розповів, коли чекати посилення карантину.