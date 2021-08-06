У місті на Львівщині не зареєстровано жодного хворого коронавірусом
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Йдеться про Моршин, де обидві дози вакцини вже отримали 66% місцевих жителів віком понад 18 років.
"Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами-66%", - йдеться в повідомленні.
Також у МОЗ зазначили, що останній позитивний тест на коронавірус у місті був 20 червня, а станом на 6 серпня зареєстрованих нових хворих немає зовсім.
Також у відомстві уточнили, що вже понад 3,8 млн українців отримали щеплення від COVID-19.
Варто зазначити, що за останню добу в країні виявили 1 081 новий випадок захворювання. 5 серпня було госпіталізовано 516 осіб, 478 осіб одужали, а 16 - померли від ускладнень.
Крім того, на цей час в Україні офіційно зареєстровано 143 випадки зараження штамом Дельта.
Всього за весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіло 2 257 478 осіб.
Нагадаємо, у Раді проговорилися про новий локдаун, названі терміни.
Як повідомляла Politeka, МОЗ анонсувало продовження карантину: ситуація з ковідом погіршується.
Також Politeka писала, що головний санлікар розповів, коли чекати посилення карантину.
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