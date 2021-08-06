"Я їхав дуже повільно, кілометрів 20-30 на годину, і все ж в'їхав в дуже глибоку яму. Спрацювала подушка безпеки, але чомусь не зовсім правильно. Я викликав поліцію", - поділився потерпілий.

Тепер чоловік має намір домагатися компенсації і вже найняв для цього адвоката.

Варто відзначити, що в останні дні території майже всієї України пронесли урагани і зливи з градом.

Багато людей залишилося без врожаю і навіть даху над головою. Стихія також зруйнувала дороги і мости.

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