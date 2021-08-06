У Кропивницькому чоловік травмувався через неякісну дорогу
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті телеканалу "Вітер"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Сталося все два тижні тому під час зливи. Увечері чоловік їхав на своєму авто і не помітив яму.
В результаті удару у нього спрацювала подушка безпеки, а уламками розбитого скла йому вибило око і кілька зубів.
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"Я їхав дуже повільно, кілометрів 20-30 на годину, і все ж в'їхав в дуже глибоку яму. Спрацювала подушка безпеки, але чомусь не зовсім правильно. Я викликав поліцію", - поділився потерпілий.
Тепер чоловік має намір домагатися компенсації і вже найняв для цього адвоката.
Варто відзначити, що в останні дні території майже всієї України пронесли урагани і зливи з градом.
Багато людей залишилося без врожаю і навіть даху над головою. Стихія також зруйнувала дороги і мости.
Нагадаємо, що зливи наробили серйозних Бід в Україні: кадри стихії.
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