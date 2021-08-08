Високий ступінь зараження коронавірусом штамом "Дельта" спостерігається у тих, хто не вакцинувався
За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна новий штам ковіда "Дельта" найбільш небезпечний для невакцинованих громадян. Цей штам набагато заразніше - з великою кількістю вірусних частинок, які потрапляють у верхні дихальні шляхи. Зараження частіше призводить до госпіталізації, і хвороба важче протікає, пише Радіо Свобода.
Примітно, різні країни надають показники за фактами смертності через зазначений штам. Найчастіше летальні випадки спостерігалися у невакцинованих громадян. У тих же країнах, де більшість населення було вакциновано, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа".
Хоча ефективність вакцини, у разі інфікування "Дельтою", знижується на 10%, все ж щеплення все одно допомагає.
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани: "Є регіони, в яких..."
Кароль з гордістю засвітила масивне кільце на безіменному пальці: "Прям Хюррем Султан"
"Уряд схвалив": хто з українців отримає по 2 тисячі гривень до 1 вересня
Переможець "МастерШеф "розкрив сумні подробиці роману з учасницею "Холостяка": "Звільнили"
Зазначимо, станом на 6 серпня, в Україні підтвердили 147 випадків зараження коронавірусом штаму "Дельта". Найбільше випадків - у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях та Києві.
Станом на 8 серпня всього ковидом в Україні захворіли - 2 259 151 людина. Кількість померлих - 53 095, а видужали - 2 190 921 осіб.
За добу зареєстровано 619 нових випадків захворювання, а померло 10 осіб, одужали - 235. Підкреслимо, за добу 561 хворий ковід був госпіталізований, що на 5% більше, ніж 6 серпня.
Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани
Як повідомляла Politeka, лікар назвав основні симптоми штаму "Дельта"
Також Politeka писала, що в Україні знайшли 143 випадки зараження "дельтою"