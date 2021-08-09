Люди, які пройшли вакцинацію від коронавируса, хворіють на тяжку форму COVID-19, в 15 разів рідше, пропорційно знижується і ризик госпіталізації.

Про це повідомили на офіційній Facebook МОЗ.

За даними Міністерства, за три минулі місяці тільки 0,7% жителів з повним курсом вакцинації захворіли коронавірусів. З них в лікарні потрапили 0,4%. У прес-службі МОЗ підкреслили, що наведена статистика поки попередня. У ній не враховані жителі, які перенесли коронавірус безсимптомно.

Відсутня в Міністерстві інформація і про людей, які не здавали тест на коронавірус і не зверталися за медичною допомогою, незважаючи на ознаки захворювання.

При цьому, в МОЗ підкреслили, що наведені цифри показують, що всі вакцини, ввезені і які використовуються в нашій країні, довели ефективність в боротьбі з тяжкою формою коронавируса. У Міністерстві закликали, як можна швидше пройти вакцинацію. Крім того, жителів просять допомогти своїм близьким в проходженні процедури.

Відзначимо, що за добу в Україні стало відомо про 300 нові випадки коронавируса. Серед захворілих - два медика і 20 дітей. При цьому, вилікуватися від хвороби вдалося 281 людині. За добу зафіксували п'ять летальних випадків. 400 людей забрали до лікарень. Після вихідних дані захворюваності завжди демонструють зниження, бо на день раніше кількість нових випадків досягло 619. У Києві захворів 51 житель - це більше, ніж в будь-якому іншому місті і області України. Також в лідерах антирейтингу опинилися Одеська область з 51 зараженням, Тернопільська, Вінницька та Чернівецька.

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