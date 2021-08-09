Через діяльність людини світ може втратити контроль над процесами глобального потепління.
Про це заявили в своїй доповіді експерти з Міжурядової групи зі зміни клімату.
У документі сказано, що нинішнього рівня парникових газів досить, щоб кліматичні порушення тривали кілька десятків років. Експерти підкреслили, що екстремальні урагани і температурні рекорди продовжаться і посиляться.
Представники міжнародної групи проаналізували результати 14 тис. досліджень. Вони прийшли до висновку, що за наступні 20 років середньосвітова температура підвищиться на півтора градуси, якщо оперативно не приступили до вирішення проблеми.
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За словами Антоніу Гутерріша, генсека ООН, оприлюднені дані вчених - це «червоний код для людства». Він закликав людство відмовитися від вугілля та інших шкідливих видів палива. На думку Гутерріша, саме вони багато в чому стали причиною забруднення і кліматичних змін. Генсек підкреслив, що винищення лісів і парниковий ефект «душать планету». Він зазначив, що в небезпеці потенційно перебувають мільярди людей.
За словами Гутерріша, велика частина змін, що відбулися - незворотні. Уряди різних країн висловили стурбованість після ознайомлення з доповіддю. Джон Керрі, спеціальний посланник президента США з кліматичних питань, назвав вирішальними наступні десять років для відповіді на кліматичні виклики. Його підтримав британський прем'єр Борис Джонсон. Відзначимо, що через три місяці світові лідери прибудуть в Глазго для обговорення кліматичних проблем.
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