Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) оприлюднила доповідь зі застереженням щодо кліматичних змін, заявивши, що світ близький до втрати контролю над глобальним потеплінням.

Через діяльність людини світ може втратити контроль над процесами глобального потепління.

Про це заявили в своїй доповіді експерти з Міжурядової групи зі зміни клімату.

У документі сказано, що нинішнього рівня парникових газів досить, щоб кліматичні порушення тривали кілька десятків років. Експерти підкреслили, що екстремальні урагани і температурні рекорди продовжаться і посиляться.

Представники міжнародної групи проаналізували результати 14 тис. досліджень. Вони прийшли до висновку, що за наступні 20 років середньосвітова температура підвищиться на півтора градуси, якщо оперативно не приступили до вирішення проблеми.

За словами Антоніу Гутерріша, генсека ООН, оприлюднені дані вчених - це «червоний код для людства». Він закликав людство відмовитися від вугілля та інших шкідливих видів палива. На думку Гутерріша, саме вони багато в чому стали причиною забруднення і кліматичних змін. Генсек підкреслив, що винищення лісів і парниковий ефект «душать планету». Він зазначив, що в небезпеці потенційно перебувають мільярди людей.

За словами Гутерріша, велика частина змін, що відбулися - незворотні. Уряди різних країн висловили стурбованість після ознайомлення з доповіддю. Джон Керрі, спеціальний посланник президента США з кліматичних питань, назвав вирішальними наступні десять років для відповіді на кліматичні виклики. Його підтримав британський прем'єр Борис Джонсон. Відзначимо, що через три місяці світові лідери прибудуть в Глазго для обговорення кліматичних проблем.

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