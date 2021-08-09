У центрі Львова з'явився "прапор ДНР"

Про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".

Львівська кав'ярня зробила оригінальний килимок для ніг, поклавши на землю прапор так званої "ДНР".

"Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що кав'ярня щомісяця віддає частину прибутку в українську армію, а баристами працюють ветерани АТО.

До слова, водій маршрутки на Одещині обізвав бійця АТО

Інцидент стався в маршрутці №25. Боєць АТО надав пільгове посвідчення учасника бойових дій.

Водій обурився і нагрубив військовому: "як ви за * *али зі своїми посвідченнями. Іди на х * ен звідси."

Через якийсь час активісти знайшли водія, провели з ним "виховну бесіду", повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул в соцмережі.

"Цей покидьок не буде більше працювати в сфері обслуговування, обіцяю!"- написав активіст опублікувавши фото, де водій вже облитий зеленкою.

Нагадаємо про НП з ветераном АТО: з'явилися дані про постраждалих в результаті вибуху.

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