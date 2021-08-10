В Одесі обірвалося життя українського лікаря
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили його колеги з "Міської клінічної лікарні 1" Одеської міської ради.
"Керівництво комунального некомерційного підприємства" Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради з сумом повідомляє про смерть Ситника Олексія Георгійовича 1947 року народження, лікаря - анестезіолога, який майже 50 років свого життя віддав медицині", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що він протягом 20-ти років працював на посаді завідувача анестезіологічного відділення з ліжками для інтенсивної терапії.
"Олексій Георгійович був талановитим лікарем на рахунку якого було дуже багато врятованих життів. Висловлюємо свої співчуття близьким і рідним. Людина пішла з цього життя, а пам'ять буде жити про нього ще дуже довго", - повідомили колеги медика.
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Українці також висловили свої співчуття рідним лікаря.
Світла пам'ять чудовій людині! Співчуття рідним і близьким!", "Світла пам'ять, хорошій людині і доктору", "В це неможливо повірити, пішла людина-залізобетон, надійний як граніт, людина об якого розбивалися проблеми", "Пішов в інший світ доброї душі людина. Вічна пам'ять", - писали під постом.
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