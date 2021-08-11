Погода в Україні цього літа відрізняється особливою непередбачуваністю

Як передає Politeka.net, протягом практично всього літа українців мучила сильна спека і грозові проливні дощі. Крім цього, окремі українські області атакувала стихія, яка призводила до підтоплення населених пунктів.

Судячи зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру, дощі не збираються залишати Україну. У середу грозові дощі атакують країну з двох сторін. Опади очікуються в західних і східних регіонах. При цьому на заході очікується комфортна температура повітря в районі 24-27 градусів, а ось жителі східних областей продовжать страждати від сильної спеки. Наприклад, у Луганській області температура підніметься до 31-33 градусів.

У Центрі буде комфортна погода без опадів. Так, у Києві 11 серпня очікується 27-29 градусів. Буде сонячно і тепло. У південних областях буде спекотно - до 29-31 градуса. Дощі можуть пройти тільки в Херсонській області.

Відзначимо, що вже в четвер західні регіони зможуть насолодитися сухою і теплою літньою погодою.

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