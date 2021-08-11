У Карпатах сталася НП з групою українських туристів

Туристам стало погано під час походу Карпатами. Співробітники рятувального загону прибули на місце і допомогли дістатися до лікарні туристам.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прохання про допомогу надійшло від групи з 28 осіб, які вирушили в похід із Запорізької області. Дзвінок до рятувальної служби надійшов в 11:30 10 серпня.



Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення вирушили в район гори Кліфа в Рахівському районі, де знаходилися туристи.

Прибувши на автомобілі високої прохідності і квадроциклі, вони надали трьом дітям 10, 12 і 14 років долікарську допомогу і транспортували їх в село Луга, де тих вже чекали медики.

За попередньою інформацією медиків, які надавали постраждалим допомогу, діти могли отримати харчове отруєння під час походу.

Також серед членів цієї туристичної групи були евакуйовані п'ять інших туристів, у тому числі двоє дорослих і троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що у Карпатах сталося масове отруєння.

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