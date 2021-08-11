У курортному Бердянську відпочиваючі виявили незвичайне створення
Як передає Politeka.net, фото істоти опублікувала Людмила Карпенко в Facebook.
Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.
Більшість з них були не з приємних - навала медуз, комарів та навіть морських бліх багатьом зіпсували враження від відпочинку.
Цього разу туристів здивували надзвичайні молюски.
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"Ніби дивовижні тварини", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до знімків українці розповіли, що це мідії з яйцекладкою рапана.
Нагадаємо, комарі виживають туристів з номерів на українському курорті, кадри навали.
Як повідомляла Politeka, павуки "взяли в облогу" український курорт слідом за медузами і комарами.
Також Politeka писала, що нашестя медуз в Азовському морі виходить за рамки, постраждала дитина.