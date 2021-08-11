"Порожні яйця рапана, а свою господиню молодь з'їла", "Мідія з яйцекладки Рапана, якщо не помиляюся", "вже і в Азовському морі рапан мідії знищує - думав, що недостатня солоність Азовського води буде його стримувати", "Так там ще на третій фотографії на раковини два морських жолудя добре видно (це Ракоподібні, які ведуть прикріплений спосіб життя", - писали в коментарях під знімками.