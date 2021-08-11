У курортному Бердянську відпочиваючі виявили незвичайне створення

Як передає Politeka.net, фото істоти опублікувала Людмила Карпенко в Facebook.

Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.

Більшість з них були не з приємних - навала медуз, комарів та навіть морських бліх багатьом зіпсували враження від відпочинку.

Цього разу туристів здивували надзвичайні молюски.

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"Ніби дивовижні тварини", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до знімків українці розповіли, що це мідії з яйцекладкою рапана.

"Порожні яйця рапана, а свою господиню молодь з'їла", "Мідія з яйцекладки Рапана, якщо не помиляюся", "вже і в Азовському морі рапан мідії знищує - думав, що недостатня солоність Азовського води буде його стримувати", "Так там ще на третій фотографії на раковини два морських жолудя добре видно (це Ракоподібні, які ведуть прикріплений спосіб життя", - писали в коментарях під знімками.