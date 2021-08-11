Володарям кредиток «ПриватБанк» можуть автоматично встановити новий PIN-код без їх відома.

Про це повідомила Наталія Хоменко в Facebook, яка однією з перших помітила проблему. Подробиці дізналися журналісти "РБК-Україна".

Наталія Хоменко - представник податкової служби і клієнт «ПриватБанку». За її словами, проблема виникла з зарплатною карткою. На ній двічі оновився PIN-код протягом декількох днів. Хоменко не отримала від банку повідомлень і дізналася про проблему, коли не змогла отримати готівку в банкоматі по відомим їй даним.

Представники банку повідомили, що зміна PIN може відбуватися в автоматичному режимі. Не погодилися в «Приваті» з тим, що клієнтам не повідомляють про таку зміну. У банку підкреслили, що на прив'язаний до карти номер телефону має надійти відповідне повідомлення. Такі заходи представники фінустанови пояснили захистом від фінансових злочинців.

У банку пояснили, що така система захисту дозволяє зберегти гроші на картці клієнта, якщо він скористається підозрілим банкоматом. Людям, які вже зіткнулися з проблемою, експерти радять користуватися PIN-кодом, надісланим в офіційному повідомленні.

Якщо на терміналі або банкоматі, який використовує володар карти, знаходиться скіммер, банк може відреагувати подібним чином. Скиммером називають спеціальний електронний пристрій, за допомогою якого злочинці дізнаються PIN-код карти. У «Приватбанку» підкреслили, що зміна даних відбувається миттєво. Співробітники просять клієнтів поставитися до таких заходів з розумінням. Для збереження особистих даних і грошей на картах експерти радять регулярно їх міняти на нові в найближчому відділенні банку.

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