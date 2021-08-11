Володарям кредиток «ПриватБанк» можуть автоматично встановити новий PIN-код без їх відома.

Про це повідомила Наталія Хоменко в Facebook, яка однією з перших помітила проблему. Подробиці дізналися журналісти "РБК-Україна".

Наталія Хоменко - представник податкової служби і клієнт «ПриватБанку». За її словами, проблема виникла з зарплатною карткою. На ній двічі оновився PIN-код протягом декількох днів. Хоменко не отримала від банку повідомлень і дізналася про проблему, коли не змогла отримати готівку в банкоматі по відомим їй даним.

приватбанк, скрін

Представники банку повідомили, що зміна PIN може відбуватися в автоматичному режимі. Не погодилися в «Приваті» з тим, що клієнтам не повідомляють про таку зміну. У банку підкреслили, що на прив'язаний до карти номер телефону має надійти відповідне повідомлення. Такі заходи представники фінустанови пояснили захистом від фінансових злочинців.

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У банку пояснили, що така система захисту дозволяє зберегти гроші на картці клієнта, якщо він скористається підозрілим банкоматом. Людям, які вже зіткнулися з проблемою, експерти радять користуватися PIN-кодом, надісланим в офіційному повідомленні.

приватбанк, скрін

Якщо на терміналі або банкоматі, який використовує володар карти, знаходиться скіммер, банк може відреагувати подібним чином. Скиммером називають спеціальний електронний пристрій, за допомогою якого злочинці дізнаються PIN-код карти. У «Приватбанку» підкреслили, що зміна даних відбувається миттєво. Співробітники просять клієнтів поставитися до таких заходів з розумінням. Для збереження особистих даних і грошей на картах експерти радять регулярно їх міняти на нові в найближчому відділенні банку.

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