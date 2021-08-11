У центрі Києва, на Софіївській площі, представники клінінгової компанії приступили до очищення плитки від слідів шин після нелегальних зйомок реклами з дрифтом в кадрі.
Про це повідомляє «НВ».
Знімками з частково відмитої плиткою почали ділитися користувачі соціальних мереж. Ситуацію прокоментувала Неля Куковальська, генеральний директор національного заповідника Софія Київська. За її словами, очищення історичного простору від слідів шин - це складний процес, який потребує щонайменше трьох днів.
Неля Куковальська розповіла, що до роботи представників клінінгової компанії приєдналися комунальники, але добитися результату їм вдається з великими труднощами. На її думку, в «цивілізованих» країнах дрифт на місці національного заповідника неприйнятний. Генеральний директор нагадала, що на цій площі встигли побувати Іван Мазепа, Пилип Орлик, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий, Володимир Хреститель.
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Збиток від зйомок відеоролика представники київської прокуратури оцінили в 50 тис. Грн. Відзначимо, що під час дріфту організатори не встановили необхідні для цього огородження. За оцінками експертів, від автомобільних шин постраждала площа в дві тисячі квадратів. Ця площа вимощена унікальною київською клінкерною жовтою цеглою.
Правоохоронці розцінили подію, як хуліганство і почали кримінальне провадження за відповідною статтею. Винним загрожує чотири роки позбавлення волі або п'ять років її обмеження. Учасницею скандалу стала співачка Alyona Alyona. У момент зйомок вона перебувала в одному з рекламних автомобілів.
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