У центрі Києва, на Софіївській площі, представники клінінгової компанії приступили до очищення плитки від слідів шин після нелегальних зйомок реклами з дрифтом в кадрі.

Про це повідомляє «НВ».

Знімками з частково відмитої плиткою почали ділитися користувачі соціальних мереж. Ситуацію прокоментувала Неля Куковальська, генеральний директор національного заповідника Софія Київська. За її словами, очищення історичного простору від слідів шин - це складний процес, який потребує щонайменше трьох днів.

Неля Куковальська розповіла, що до роботи представників клінінгової компанії приєдналися комунальники, але добитися результату їм вдається з великими труднощами. На її думку, в «цивілізованих» країнах дрифт на місці національного заповідника неприйнятний. Генеральний директор нагадала, що на цій площі встигли побувати Іван Мазепа, Пилип Орлик, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий, Володимир Хреститель.

Збиток від зйомок відеоролика представники київської прокуратури оцінили в 50 тис. Грн. Відзначимо, що під час дріфту організатори не встановили необхідні для цього огородження. За оцінками експертів, від автомобільних шин постраждала площа в дві тисячі квадратів. Ця площа вимощена унікальною київською клінкерною жовтою цеглою.

Правоохоронці розцінили подію, як хуліганство і почали кримінальне провадження за відповідною статтею. Винним загрожує чотири роки позбавлення волі або п'ять років її обмеження. Учасницею скандалу стала співачка Alyona Alyona. У момент зйомок вона перебувала в одному з рекламних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що Alyona Alyona відхрестилася від витівки в центрі Києва

Також, співачка Alyona Alyona оскандалилася після «заїзду» в центрі Києва

Politeka розповідала, що "гонщики" заради реклами зіпсували Софіївську площу в Києві