Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати найближчим часом

В Україні найвищі темпи зростання захворюваності коронавірусом можна очікувати, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне близько 90% від нових випадків.

Таке попередження зробила прес-служба НАН України.

Дослідники назвали ситуацію в двох областях країни загрозливою. Так, захворюваність зростає в Одеській та Херсонській областях. Вчені додали, що кількість позитивних результатів тестів на COVID-19 також зростає в Києві.

Тільки за минулий тиждень кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася в півтора рази. За словами вчених, захворюваність буде рости і далі через поширення штаму Дельта.

"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала в 1,5 рази, і ці темпи можуть бути в найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадків хвороби", - йдеться в повідомленні.

У прогнозі зазначається, що найвище зростання захворюваності в Україні спостерігатиметься коли зараження штамом Дельта становитиме близько 90 відсотків від усіх випадків інфікування.

Нагадаємо, кількість заражених в Україні зростає, для кого особливо небезпечний штам "Дельта".

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