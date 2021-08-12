На Рівненщині скажена тварина покусала дитину

Батьки відразу викликали ветеринарну службу, а дитину відвезли в місцеву лікарню, де підтвердили сказ, пишуть місцеві ЗМІ.

Дика білка вкусивши 8-річну дитину в селі Познань.

На місці вже встановили карантин терміном на 60 днів. У цей час діятиме заборона на вивезення тварин, м'яса та м'ясопродуктів з села.

Також ветеринарні служби проведуть профілактичні заходи.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні все частіше фіксую випадки зараження сказом, а хворі тварини нападають на людей.

Так, в селі біля Бердянська скажений кіт покусав жінку, її чоловіка і ще двох сусідів.

Після того, що сталося чоловік убив тварину, а фахівці підтвердили у нього хворобу.