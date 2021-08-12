На Рівненщині скажена тварина покусала дитину
Батьки відразу викликали ветеринарну службу, а дитину відвезли в місцеву лікарню, де підтвердили сказ, пишуть місцеві ЗМІ.
Дика білка вкусивши 8-річну дитину в селі Познань.
На місці вже встановили карантин терміном на 60 днів. У цей час діятиме заборона на вивезення тварин, м'яса та м'ясопродуктів з села.
Ексчоловік Наташі Корольової втішив свою нову дружину, яку порівнюють з колишньою: "Ти просто..."
Шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує: "Тая, дай тобі Бог терпіння"
Осадча оригінально показала свою третю дитину, зворушивши українців: "Хвилюючий момент для всіх"
Пішла з життя зірка "Москва сльозам не вірить" і "Татусевих дочок": подробиці трагедії
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Також ветеринарні служби проведуть профілактичні заходи.
Варто зазначити, що останнім часом в Україні все частіше фіксую випадки зараження сказом, а хворі тварини нападають на людей.
Так, в селі біля Бердянська скажений кіт покусав жінку, її чоловіка і ще двох сусідів.
Після того, що сталося чоловік убив тварину, а фахівці підтвердили у нього хворобу.
Нагадаємо, небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо