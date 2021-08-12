Жінка з дочкою спізнилися на посадку в літак і стали вимагати, щоб інші пасажири поступилися.

У Каліфорнії в аеропорту Сакраменто маму і доньку зняли з рейсу, оскільки вони пропустили посадку і вимагали поступитися місцем.

Відео з'явилося в TikTok.

Розгорівся скандал. Інші пасажири відмовилися поступатися сім'ї. Рейс затримали на дві години. Деяким пасажирам вдалося зняти те, що відбувається. Виходячи із запису, мати кричала на присутніх в літаку людей і загрожувала їм.

Пізніше з'ясувалося, що до моменту, коли дочка і її мати потрапили в літак, він виявився повністю завантажений іншими пасажирами, тому місця їм не знайшлося. Мати вирішила не здаватися і почала конфліктувати з оточуючими. Стюардеса втрутилася в суперечку, що виникла першою. Вона попросила всіх зберігати спокій. Відзначимо, що при цьому співробітниця компанії - перевізника зберігала ввічливість.

На відео потрапила і реакція дівчинки - доньки скандальної пасажирки. Вона сказала, що мама здатна «зачепитися, заплакати і закричати». У конфлікт вступив другий бортпровідник. Він запропонував родині пересісти в інший літак. Мама і дочка проігнорували цю пропозицію, продовжили шукати місця і наполягати на своєму.

Стюардесу стурбувала поведінку жінки. Вона вирішила, що в присутності такого пасажира, положення інших людей в літаку не можна вважати безпечними. Очевидці припустили, що після такого скандалу, який закінчився вимогою покинути літак, сім'ї заборонять користуватися літаками цього перевізника. Після того, як сім'я покинула літак, на борту пролунали оплески.

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