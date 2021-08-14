Погода в Україні зачаїться перед майбутньою спекою, давши українцям насолодитися комфортною температурою

Як передає Politeka.net, за даними Укргідрометцентру, в суботу по всій території країни очікується комфортна літня погода. Лише в трьох областях пройдуть дощі, які, втім, не зможуть зіпсувати ситуацію.

Так, у західних областях 14 серпня очікується 26-28 градусів. Вночі температура впаде до 12-15 градусів. Найспекотніше, традиційно буде в Закарпатській області, де стовпчики термометра прогріються до 30 градусів.

У південних регіонах трохи спаде температура, яка протягом довгих тижнів трималася там в районі 30 градусів. На вихідних в курортних областях очікується 26-28 градусів.

У Центрі також буде комфортно. Температура триматиметься в районі 25-28 градусів. Такий же температурний режим буде в східних регіонах, крім Донецької, Луганської та Запорізької областей. Там очікуються опади і 24-26 градусів.

Зазначимо, що на Україну насувається африканський антициклон, який принесе в країну сильну спеку.

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