Дружина солдата морської піхоти поховала чоловіка на 7-му місяці вагітності
Юлія познайомилася з Едуардом в жовтні 2017 го в клубі в Маріуполі, передає "Радіо свобода".
Через місяць після знайомства стали жити разом, а через три місяці з початку відносин дівчина дізналася, що вагітна.
Едуард відразу зізнався, що зовсім скоро у нього ротація:
"Якщо почекаєш - одружимося відразу після мого повернення", - сказав хлопець.
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На війну він повернувся в січні, а вже 28 квітня закохані розписалися.
Хлопець не вийшов на зв'язок всього один раз.
Вночі того дня Юлії хтось із військових подзвонив:"я знаю, що ви вагітні, заспокойтеся, ваш чоловік поранений, його прооперували, він зараз без свідомості в Маріупольському госпіталі".
"Я була на сьомому місяці вагітності і знала, що Едік не просто поранений - у нього були затронуті майже всі внутрішні органи", - говорить дівчина.
2 липня, коли серце Едуарда зупинилося, батьки і дружина чергували між його лікарняною палатою і церквою.
Коли вони повернулися додому, щоб вранці знову поїхати до хлопця, їм подзвонили і повідомили трагічну новину.
Через кілька місяців після трагедії народилася дочка Ліза, яка схожа на свого батька.
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