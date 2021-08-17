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У Кабулі залишилися 12 українців

Українець Іван в Кабулі працює військовим за контрактом вже близько 2-х років, передає "24 канал".

Сестра чоловіка Наталія розповіла, що про нічну евакуацію українського літака хлопці нічого не знали.

"Невже не було більше наших громадян? Треба починати зі своїх людей. У вас 12 хлопців сидять на тій базі", – обурена жінка.

Сестра українця зізналася, що змогла зв'язатися тільки з посольством України в Таджикистані і на Фейсбуці відомства.

До слова, житель Одеської області не може вибратися із захопленого талібами Афганістану

Його дружина забила тривогу і попросила допомоги української влади. Про це розповів заступник голови Одеської обласної ради.

За словами політика, що до нього звернулася мешканка Болграда, Ібрагімова Валерія Георгіївна, чоловік якої, Лазарєв Іван Степанович, знаходиться там без можливості дістатися самостійно в аеропорт Кабула і покинути надзвичайно небезпечну зону.

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