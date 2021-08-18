Погода в Україні 18 серпня здивує своєю мінливістю
Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оприлюднили свіжий прогноз, який засмутив українців. Погода в найближчі дні буде дуже непередбачуваною і буде сильно відрізнятися в залежності від регіону.
У середу негода атакує відразу кілька областей. В одних регіонах очікуються сильні грози, а в інші області нагряне несподіване похолодання.
Так, у західних регіонах 18 серпня буде прохолодно. Вдень температура впаде до 19-22 градусів, а вночі в деяких регіонах і зовсім опуститься до 9 градусів. Дощі пройдуть у Закарпатській та Чернівецькій областях.
У Центрі буде набагато тепліше, але грозові дощі не дадуть насолодитися погодою. Вдень у центральних областях очікується близько 28-30 градусів. Винятком буде Київська область, де температура впаде до 21-23 градусів.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Епідемія з новою силою накрила 16 областей: ситуація критична
Горе в родині Козловського, співак прощається з найріднішою людиною: "Помоліться..."
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
У південних областях затримається спека до 28-32 градусів. Також прогнозуються опади.
На Сході в середу теж буде тепло. Стовпчики термометра прогріються до 31-34 градусів. Дощі пройдуть тільки в деяких областях.
Нагадаємо, що половину країни атакують грози і шквали: де очікується негода.
Як повідомляла Politeka, Одеську область атакують грози з градом: коли чекати погіршення погодних умов.
Також Politeka писала, що в Україні оголосили надзвичайну небезпеку, які регіони в зоні ризику.