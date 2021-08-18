Погода в Україні 18 серпня здивує своєю мінливістю

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оприлюднили свіжий прогноз, який засмутив українців. Погода в найближчі дні буде дуже непередбачуваною і буде сильно відрізнятися в залежності від регіону.

У середу негода атакує відразу кілька областей. В одних регіонах очікуються сильні грози, а в інші області нагряне несподіване похолодання.

Так, у західних регіонах 18 серпня буде прохолодно. Вдень температура впаде до 19-22 градусів, а вночі в деяких регіонах і зовсім опуститься до 9 градусів. Дощі пройдуть у Закарпатській та Чернівецькій областях.

У Центрі буде набагато тепліше, але грозові дощі не дадуть насолодитися погодою. Вдень у центральних областях очікується близько 28-30 градусів. Винятком буде Київська область, де температура впаде до 21-23 градусів.

У південних областях затримається спека до 28-32 градусів. Також прогнозуються опади.

На Сході в середу теж буде тепло. Стовпчики термометра прогріються до 31-34 градусів. Дощі пройдуть тільки в деяких областях.

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