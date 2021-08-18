Зелена каша замість води в Дніпрі здивувала українців
Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Ірина Вербівська.
"Дніпро гине, сьогодні намотали майже 100 км по Дніпру, вода з кожним роком все гірше і гірше, все всіяно дохлою рибою, скоро Дніпро перетвориться на болото і винні в цьому люди і тільки люди.
Щороку ми пірнаємо і дивимося, що риби стає все менше і менше, риб-санітарів масово виловлюють мережами, скоро не буде риб взагалі, а замість води буде скрізь ось така зелена каша... дуже прикро... але це все не за горами", - пише Ірина.
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"Дуже шкода ... клімат і земля в гіршу сторону"," Зелена сметана"," Так, найжахливіший вірус-самі люди...(", "Просто сумно... Хоча завжди є вихід", " лящ вражений солітером. Цей кисіль Зелений не тільки в Дніпрі. Сьогодні читав і про Волгу теж саме. Всьому виною фосфати і високі температури"," Поки Дніпро стоячий -- буде болото. Течія збагачує річку кисло родом !І річка самоочищається! Поки міністрами і екологами будуть калмики "степові люди" - вони і Дніпро висушать. Відправляти у відпустку на берег вмираючої річки. Хоча вони кочівники-це не їхній дім", - пишуть у коментарях користувачі Мережі.
Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.
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