На Закарпатті пропало четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю

Як повідомив голова МВС Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook, це сталося ввечері 18 серпня поблизу села Порошкове Ужгородського району.

«Їхні життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалась до 9 градусів по Цельсію», - йдеться в повідомленні.

Для розшуку дітей по тривозі підняли поліцію, рятувальників та Національну гвардію. Також приєдналися волонтери з місцевих жителів. Створено штаб з пошуку дітей. Використовуються службові собаки та коптери.

«Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років. Микола - чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки», - йдеться у повідомленні.

Усіх, хто має якусь інформацію про дітей просять телефонувати на номери 101 або 102.

У ДСНС уточнили, що таном на 08:00 19 серпня пошуки дітей тривають. До пошукових робіт зниклих дітей додатково залучено 12 осіб та 1 од. техніки. Готується до вильоту вертоліт ДСНС. Всього дітей шукають 73 особи та 8 од. техніки, 2 собаки, а саме:

- ДСНС – 23 особи та 3 од. техніки;

- Нацполіція – 22 особи, 4 од. техніки та 2 собаки;

- місцеве населення – 20 осіб;

- працівники лісового господарства – 8 осіб та 1 од. техніки.

ДОПОВНЕНО: Кілька хвилин тому в ГСЧС повідомили, що станом на 9:15 заблукали дітей знайшли, відвезли в населений пункт і передали представникам поліції.

Нагадаємо, нещадавно рятувальники знайшли шестирічного Олексія Стефанців, який сам пробув у Карпатах добу. Хлопчик пішов у похід разом зі своїми родичами і зник увечері 14 серпня на Говерлі.

Хлопчик розповів, що коли стало темніти він знайшов місце на нічліг. Олексій всю ніч провів сам у горах. За його словами, вночі в Карпатах він не боявся, для захисту знайшов палицю.

Також хлопчик зазначив, що протягом доби, відколи загубився, він не хотів ні їсти, ні пити, а планував йти тільки вперед.

Хлопчик дав пораду людям, що заблукали, "виживати до кінця".

Нагадаємо, що шестирічний Альоша загубився на Говерлі.

Як Politeka писала, рятувальники повідомили подробиці зникнення дитини.

Також Politeka розповідала, що дитина після лікування вирішив пройти 183 км до будинку.