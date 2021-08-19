Смерч розбушувався в Україні і накоїв неприємностей

Так, У Вінницькій області на одному з кладовищ було зруйновано кілька пам'ятників. Поліція розглядає різні версії їх падіння, одна з них - в результаті урагану, який вирував напередодні.

В мережі з'явилося відео урагану, який вирував на кладовищі у Вінниці.

Всього слідчі при огляді місця події виявили 8 пошкоджених пам'ятників. Версія вандалізму також перевіряється. Після проведення перевірки буде дана правова оцінка події.

Тим часом у Запорізькій області промчав смерч. Як розповіли очевидці, ні з того, ні з сього зірвалася величезна пилова буря, і крутила, крутила все на своєму шляху. Найбільше постраждав дах одного з сільських магазинів, його просто зривало шматками і кидало в різні боки.

Варто відзначити, що 20 серпня в південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями пориви і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що український курорт перетворився на "брудне болото", відео.

Також Politeka повідомляла, що Україну накрило ураганом, потужний вітер валив дерева і обривав дроти: кадри.