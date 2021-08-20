Погода в Україні 20 серпня буде дуже непередбачуваною і нестійкою

Як передає Politeka.net, у п'ятницю східні та південні області країни атакує циклон Luciano. Він принесе в регіони грозові дощі зі шквальним вітром. Місцями очікується град. При цьому температура, згідно з прогнозом, буде досить високою.

Так, на сході в п'ятницю очікується 25-30 градусів. Чим східніше регіон, тим спекотніше там буде. У всіх без винятку східних областях очікуються грозові дощі.

На півдні буде комфортна температура. Стовпчики термометра прогріються до 25-27 градусів. Дощі очікуються тільки в Херсонській області.

У західних регіонах не буде гроз і дощів, але і спека на Захід не повернеться. У п'ятницю жителі західних областей зможуть насолодитися комфортною температурою в межах 23-25 градусів.

У центральних регіонах трохи потеплішає, але спеки теж не буде. У Києві температура підніметься до 25-27 градусів.

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