Під Херсоном фермери "віддають" кавуни по 50 копійок

Про це розповів один з продавців в TikTok.

У Херсонській області місцеві фермери продають кавуни від 50 до 80 коп/кг, але незважаючи на таку низьку ціну, покупців практично немає.

"Покупця, як не було, так і немає. Нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім!", – говорить аграрій.

За словами фермерів, на таку кількість кавунів, всього приблизно три покупця і щоб кавуни не зіпсувалися-аграрії щодня знижують ціну.

До слова, схожа ситуація цього року була з черешнею.

Українські фермери були змушені знищити врожай черешні.

Причиною цього стали відразу кілька факторів.

"Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах. Що робити фермерам?",- каже експерт.

Також він зазначив, що дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на урожай, який за його словами, може знову бути нікому не потрібен.

На опублікованих кадрах видно, що стиглі ягоди зрізали.

Нагадаємо, ціни на популярний в Україні продукт різко знизяться, подробиці.

Як повідомляла Politeka, десятки ящиків з фруктами викинули гнити під палючим сонцем, відео

Також Politeka писала, що українців терміново попередили про подорожчання продуктів, масло по 60 грн тільки початок.