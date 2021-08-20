Негода накрила українські міста-дороги дороги були засипані градом розміром з перепелине яйце

Про це розповіли в "ТСН.Ранок".

Напередодні в місті Дніпро була злива - в годину пік зупинилися головні проспекти міста.

Вода на дорогах місцями була вище вікон машин.

У Херсонській області водіям довелося ковзати через град, вся траса заледеніла.

Частина машин просто стояла на узбіччі, щоб перечекати негоду.

До слова, нещодавно грозовий фронт накрив більшу частину України.

Місцеві жителі повідомили, що спочатку пройшла злива з грозою і шквалами, після яких автомобільні траси сховалися листям і поваленими частинами дерев.

Деревопад стався у Вінниці там навіть є постраждала від падіння старої вишні.

"Зірвало вишню... і на неї впало, коли вона з відром йшла...", – прокоментував інцидент сусід постраждалої Олександр Чумак.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що український курорт перетворився на "брудне болото", відео.

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