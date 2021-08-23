День Державного Прапора сьогодні відзначають в Україні

У столиці Росії також вирішили відзначити українське свято підняттям синьо-жовтого прапора прямо біля Кремля.

На даний момент невідомо, хто і навіщо підняв український прапор в Москві.

Відео розмістила у своєму Telegram-каналі народний депутат Юлія Гришина.

До слова, днями в Херсоні впав найвищий флагшток області

Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.

Флагшток звалився на Елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.

Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.

Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався

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