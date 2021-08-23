У селі Кетрисанівка Кіровоградської області знайшли тіло 16-річної Вікторії Макаренко, у скоєнні вбивства підозрюють її колишнього хлопця
Увечері 14 серпня дівчина пішла спати в свою кімнату. Однак вночі її батько і мачуха виявили, що Вікторії вдома немає. Подробиці трагедії повідомив «Обозреватель».
У пошуку дівчини брали участь правоохоронці, рятувальники, а також волонтери з числа жителів села.
Тіло знайшли в колодязі.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Трагедія у Віталія Козловського, співак зворушив прощальними фото: "Він буде оберігати тебе зверху"
50-річну дочку Пугачової Орбакайте насилу впізнали на пляжі, чесні фото: "Для її віку..."
Дочка Кошового з "Квартал 95" викликала фурор на червоній доріжці: "Чому Варя в 13 виглядає на 20?"
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Коли огляд місцевих озер, балок та інших місць нічого не дав, хтось із місцевих жителів запропонував перевірити покинутий колодязь. На місці виявилося, що він присипаний свіжою травою. Його розчистили і знайшли на дні тіло Вікторії зі слідами пошкоджень.
Поліція затримала колишнього хлопця Вікторії.
"Вони деякий час зустрічалися, але потім розлучилися. Чому? Він їй сказав, що вона повинна з ним спати. Віка не захотіла, він їй погрожував. Можливо, в ту ніч вона пішла до своєї подружки Насті, там були ще подружки, і ймовірно, запросили цього хлопця туди. Що сталося - ми не знаємо, але його поліція вже затримала і допитує", – розповіла одна з родичок сім'ї.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115-умисне вбивство.
Нагадаємо, що 13-річна Настя перестала виходити на зв'язок: рідні звернулися в поліцію, деталі.
Як повідомляла Politeka, 14-річна школярка загадково зникла.
Також Politeka писала, юний Саша безслідно зник на Харківщині: шукають вже 4 місяці, фото.