У селі Кетрисанівка Кіровоградської області знайшли тіло 16-річної Вікторії Макаренко, у скоєнні вбивства підозрюють її колишнього хлопця

Увечері 14 серпня дівчина пішла спати в свою кімнату. Однак вночі її батько і мачуха виявили, що Вікторії вдома немає. Подробиці трагедії повідомив «Обозреватель».

У пошуку дівчини брали участь правоохоронці, рятувальники, а також волонтери з числа жителів села.

Тіло знайшли в колодязі.

Коли огляд місцевих озер, балок та інших місць нічого не дав, хтось із місцевих жителів запропонував перевірити покинутий колодязь. На місці виявилося, що він присипаний свіжою травою. Його розчистили і знайшли на дні тіло Вікторії зі слідами пошкоджень.

Поліція затримала колишнього хлопця Вікторії.

"Вони деякий час зустрічалися, але потім розлучилися. Чому? Він їй сказав, що вона повинна з ним спати. Віка не захотіла, він їй погрожував. Можливо, в ту ніч вона пішла до своєї подружки Насті, там були ще подружки, і ймовірно, запросили цього хлопця туди. Що сталося - ми не знаємо, але його поліція вже затримала і допитує", – розповіла одна з родичок сім'ї.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115-умисне вбивство.

Нагадаємо, що 13-річна Настя перестала виходити на зв'язок: рідні звернулися в поліцію, деталі.

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