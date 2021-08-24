У екс-нардепа Олега Царьова померла дочка
Про це він повідомив на своїй особистій сторінці у Фейсбук.
Колишній депутат від фракції "Партія регіонів" Олег Царьов повідомив про смерть своєї 17-річної дочки Катерини.
"Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі. Частина мене ще жива, але прагнути померти швидше і зустрітися з нею. Обійняти її", - написав Царьов.
Причини страшної трагедії він не озвучив.
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Нагадаємо, уйшов з життя колишній нардеп і голова КМДА Володимир Бондаренко
У віці 68 років помер колишній народний депутат Верховної Ради, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
Про це повідомила депутат Київради Тетяна Меліхова.
"Пішла з життя близька мені людина-Володимир Дмитрович Бондаренко. Надійний друг, хороший сім'янин. Співчуваю родині. Нехай земля буде пухом", - написала Меліхова.
Володимир Бондаренко був народним депутатом України II, III, IV, VI і VII скликань, головою КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, депутатом Київської міської ради VII скликання.
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