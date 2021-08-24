Колишнього президента України Петра Порошенка атакували, коли той залишав парад з нагоди Дня Незалежності

Інцидент з колишнім главою держави стався 24 серпня на Хрещатику біля входу в метро, коли той прямував до Кабміну після святкового параду.

Як стало відомо, невідомий облив Порошенка зеленкою. Рідина потрапила в тому числі і на обличчя політика. Після цієї події екс-президент звернувся до поліцейського, який знаходився поблизу. Політик сів у машину правоохоронців для з'ясування обставин інциденту.

Як повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews, чоловіка, що напав на Порошенка, вже затримали правоохоронці. Його мотиви і особистість поки не розкриваються.

Зазначимо, що цей інцидент стався після урочистого маршу захисників, приуроченого до 30-ї річниці Дня Незалежності України, який відбувся в центрі Києва 24 серпня. На Хрещатику пройшов парад військ, в рамках якого глядачі могли побачити пішу, повітряну і механізовану колони.

Також у центрі столиці пройшла багатотисячна колона ветеранів, сімей загиблих українських воїнів, волонтерів та патріотів.

Нагадаємо, парад на Хрещатику ледь не завершився трагедією, кадри: "намагався спалити...".

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