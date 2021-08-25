У Дніпровській області в будинок залізла змія

Про це пише користувач Сергій в пабліку Facebook "Жаби, ящірки і змії".

На дачі брата Сергія змія впала буквально з вхідних дверей. Люди виловили змію і віднесли її в ліс.

"Почули, як щось впало, обернулися, а це-змійка", - розповів чоловік.

Користувачі заявили, що на фото - мідянка. Змія неотруйна і не небезпечна для людей.

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"Забарвлення таке що вперше бачу для даної змії", " важко зрозуміти.Але більш схиляюся до Полоза", " вона чому звідти звалилася?Спала
там?", "Мідянка так само як і вже, неотруйна і безпечна для людини змія", - пишуть в мережі.

До слова, в одній з машин столичної служби таксі виявили змію

Маїсовий полоз, також відомий як "червона щуряча змія", втік з погано закритого тераріуму в квартирі на 4 поверсі і прокотився в таксі. При цьому налякав водія і пасажирів.

Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини. Шлях Рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.

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