У Дніпровській області в будинок залізла змія
Про це пише користувач Сергій в пабліку Facebook "Жаби, ящірки і змії".
На дачі брата Сергія змія впала буквально з вхідних дверей. Люди виловили змію і віднесли її в ліс.
"Почули, як щось впало, обернулися, а це-змійка", - розповів чоловік.
Користувачі заявили, що на фото - мідянка. Змія неотруйна і не небезпечна для людей.
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"Забарвлення таке що вперше бачу для даної змії", " важко зрозуміти.Але більш схиляюся до Полоза", " вона чому звідти звалилася?Спала
там?", "Мідянка так само як і вже, неотруйна і безпечна для людини змія", - пишуть в мережі.
До слова, в одній з машин столичної служби таксі виявили змію
Маїсовий полоз, також відомий як "червона щуряча змія", втік з погано закритого тераріуму в квартирі на 4 поверсі і прокотився в таксі. При цьому налякав водія і пасажирів.
Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини. Шлях Рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.
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