У Дніпровській області в будинок залізла змія

Про це пише користувач Сергій в пабліку Facebook "Жаби, ящірки і змії".

На дачі брата Сергія змія впала буквально з вхідних дверей. Люди виловили змію і віднесли її в ліс.

"Почули, як щось впало, обернулися, а це-змійка", - розповів чоловік.

Користувачі заявили, що на фото - мідянка. Змія неотруйна і не небезпечна для людей.

"Забарвлення таке що вперше бачу для даної змії", " важко зрозуміти.Але більш схиляюся до Полоза", " вона чому звідти звалилася?Спала

там?", "Мідянка так само як і вже, неотруйна і безпечна для людини змія", - пишуть в мережі.

До слова, в одній з машин столичної служби таксі виявили змію

Маїсовий полоз, також відомий як "червона щуряча змія", втік з погано закритого тераріуму в квартирі на 4 поверсі і прокотився в таксі. При цьому налякав водія і пасажирів.

Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини. Шлях Рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.

Нагадаємо, небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо