Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

В Умані правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час святкування Дня Незалежності України.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

"Затримано 33-річного громадянина Ізраїлю. Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. До управління поліції, 24 серпня о 13:00 надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці Шевченка», - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, в результаті події 38-річний житель Умані отримав травми. Його забрали в Уманську центральну лікарню. Наразі життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали очевидців і свідків. Поліцейським вдалося оперативно встановити особу підозрюваного. Ним виявився громадянин Ізраїлю, який живе в Умані. Його затримали. Відомості за фактом стрілянини правоохоронці внесли до ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Умані вирішується питання про те, щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід для затриманого.

Нагадаємо , що під час масових гулянь в Одесі зник 6-річний хлопчик

Як повідомляла Politeka, одесит влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

Також Politeka писала, стрілянина прогриміла в українському цирку