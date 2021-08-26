Погода в Україні все більше схожа на плавний наступ осені

Як пише Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, 26 серпня в Україні сильно опуститься температура, а дощі атакують новий регіон. В цілому по всій території країни погода плавно буде змінюватися на більш прохолодну, знаменуючи прихід осені.

Згідно з прогнозом, в західних регіонах після затяжних дощів температура ніяк не відновиться. Вдень у регіоні очікується 19-21 градус. Опадів не буде за винятком Закарпатської області, де може пройти невеликий дощик.

У центральних областях в цей час, навпаки, очікуються дощі. Також грози накриють південні регіони. На півдні температура опуститься всього на кілька градусів, досягнувши 25-29 градусів. У центральних областях температура буде відрізнятися в залежності від області. У Києві похолодає до 18-20 градусів. В інших областях очікується 21-25 градусів.

У східних регіонах все ще буде тепло. У Дніпропетровській і Запорізькій областях очікуються дощі, а в Донецькій і Луганській областях 26-30 градусів.

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