Негода в Україні знеструмила десятки населених пунктів
Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Станом на 7 ранку 27 серпня через погані погодні умови-дощі, гроз і сильні пориви вітру, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП і знеструмлені 64 населених пункти в 4 областях.
Зокрема, електропостачання відсутнє в Сумській області - 35 населених пунктів, у Дніпропетровській області - 20, Київській області - 7 і Донецькому регіоні - 2.
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"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.
До слова, нещодавно ураган з дощем і грозами обрушився на всю Україну.
Кадри наслідків стихії публікують в мережі.
Так, від негоди найбільше постраждали західні регіони країни.
"Я такого ще не бачила", - написала мешканка міста Ланівці, що на Тернопільщині, опублікувавши фото граду незвичайної форми.
А ось на Львівщині випав град розміром з вишню.
Жителі Волині зараз підраховують збитки. У селищі Ратне та навколишніх територіальних громадах вирувала негода.
Ураган виривав з коренем дерева, зірвав дахи з будинків. Градом також побило авто людей.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.