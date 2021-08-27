​Негода в Україні знеструмила десятки населених пунктів

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 ранку 27 серпня через погані погодні умови-дощі, гроз і сильні пориви вітру, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП і знеструмлені 64 населених пункти в 4 областях.

Зокрема, електропостачання відсутнє в Сумській області - 35 населених пунктів, у Дніпропетровській області - 20, Київській області - 7 і Донецькому регіоні - 2.

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно ураган з дощем і грозами обрушився на всю Україну.

Кадри наслідків стихії публікують в мережі.

Так, від негоди найбільше постраждали західні регіони країни.

"Я такого ще не бачила", - написала мешканка міста Ланівці, що на Тернопільщині, опублікувавши фото граду незвичайної форми.





А ось на Львівщині випав град розміром з вишню.

Жителі Волині зараз підраховують збитки. У селищі Ратне та навколишніх територіальних громадах вирувала негода.

Ураган виривав з коренем дерева, зірвав дахи з будинків. Градом також побило авто людей.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.

Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.