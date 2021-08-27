У Києві стався напад в одному з ТЦ

У Києві неадекватна жінка побила молоду дівчину парасолькою в торговому центрі серед білого дня. Довелося викликати на місце НП "швидку" допомогу і поліцію.

Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

За словами постраждалої, вона гуляла по торговому центру OceanPlaza і зупинилася перед заходом на ескалатор. Жінка разом з чоловіком йшли позаду неї. Вони штовхнули її і сказали: "Ти стоїш або йдеш".

Дівчина не відреагувала, але обернулася подивитися на жінку, на що почула "Що ти дивишся на мене? Що, сказати мені щось хочеш?". Дівчина відповіла, що дивиться, куди хоче. Ця фраза стала спусковим гачком - жінка сказилася.

"На ці слова вона підбігла і штовхнула мене вже в двері, які обертаються при виході. На цю її поведінку я обернулася і сказала, що вона неадекватна, вона відповіла, що я не знаю з ким зв'язалася і зараз буду від неї бігти. Вона знову підбігла і штовхнула мене, коли я повернулася до неї, Вона почала замахуватися, мене бити, я захищалася парасолькою, але це було марно", - розповіла постраждала.

Жінка зламала парасольку і вдарила потерпілу залізною палицею від неї, що і стало причиною поранення. Жертва отримала травму голови, втрату крові і тиждень невиходу на роботу. Вона викликала на місце НП поліцію, швидку допомогу і не збирається просто так це залишати.

Нагадаємо, що у Києві продавець ходив у футболці з гербом Росії, його попросили переодягнутися.

Як повідомляла Politeka раніше, маленьким українцям продавали алкоголь серед білого дня.

Також Politeka писала, що п'яна дружина митника влаштувала скандал на дорозі в Києві.