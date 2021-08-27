Одіозний Олег Царьов розкрив подробиці трагедії з 17-річною дочкою

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Царьова, Катерину турбував головний біль, тому вона вирішила звернутися до лікарів.

Дівчина звернулася в клініку, але медики не змогли поставити правильний діагноз.

"Фахівці клініки провели всі аналізи і дослідження (аналізи крові, спинномозкової рідини, МРТ), але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати – відкачати гематому. Хворобу визначили тільки після розтину", - написав Царьов.

Нагадаємо, що одіозний екс-нардеп від" Партії регіонів " Олег Царьов запам'ятався українцям тим, що 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - це пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

Під час Революції Гідності Царьов виступав за силовий розгін протестувальників.

6 травня 2014 року заявив про проведення референдумів у так званих "Л/ДНР" та про плани щодо створення так званої "Новоросії".

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