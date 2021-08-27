Це незвично для цієї пори року

Снігові опади товщиною майже в 15 см засипали пустелю

Це сталося в пустелі Атакома, розташованої в Чилі. Це одне з найбільш посушливих і жарких місць Землі. Подібне явище представляє буквально феномен для місцевих жителів. Адже згідно з кліматичним поясом, тут всього пару раз на рік мрячить дощ.

Про це повідомило видання NTD.

Місцеві жителі раді, що діти зможуть подихати свіжим повітрям і добре провести час. Вони також змогли пограти зі снігом і зліпити сніговика вперше у своєму житті.

"Це чудово. Мені 30 років, і я вперше бачу сніг та ліплю сніговика", - сказав один з жителів Сальвадору.

Втім, синоптики відзначають, що за останні роки зміна клімату призвела до появи в цій місцевості снігопадів приблизно раз на чотири роки, переважно в червні. Таким чином, серпневий сніг здивував усіх.

"Це відносно незвично для цього часу року, в кінці серпня, так як тут зазвичай спостерігається сніг в червні і липні", — сказав метеоролог Даніель Діас з Північного регіонального метеорологічного центру.

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