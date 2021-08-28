У Китаї в місті Куньмін одночасно знесли 15 недобудованих хмарочосів, використовуючи контрольовані вибухи.

Про це повідомляє The Paper.

Вибухи сталися 27 серпня, в п'ятницю. Причиною знесення стало те, що компанія – забудовник не завершила будівництво у встановлений термін в сім років. Готувати вибухи почали ще 23 серпня. В ході приготувань до такого масштабного знесення, міська влада евакуювала людей, які перебували в довколишніх будівлях і перекрили дороги.

Крім того, безліч представників правоохоронних органів і співробітників екстрених служб чергували на вулицях. Незважаючи на заходи безпеки, безліч роззяв зібралися по периметру за огорожею, щоб спостерігати за таким масштабним знесенням. Незважаючи на ретельну підготовку, один з хмарочосів зміг встояти.

Згідно з проектом, на чотирьох ділянках повинні були розташовуватися офісні, житлові та комерційні будівлі. Загальна площа проекту сягає 230 тисяч квадратів. Забудовник зміг завершити лише чотири житлові будинки через втрату фінансування.

15 недобудованих висоток стояли покинутими протягом останніх восьми років. За даними китайських ЗМІ, за минулі роки забудовник об'єкти на продаж не виставляв. Подібний масовий знос для Китаю-велика рідкість.

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