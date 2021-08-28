У Черкасах лікарі рятують шестирічного Андрія у важкому стані з численними травмами.

Про це повідомляє «Обозреватель».

Хлопчика в лікарню привезла бригада швидкої. Лікарі підозрюють, що над хлопчиком знущалися. За можливою інформацією, дитину кілька днів не годували, катували і його погризли собаки. За словами депутата облради Олега Петренка, трагедія сталася в приватному будинку біля дитячого парку на вулиці Хрещатик. Дитячі крики почув сторож, але бабуся тільки через кілька днів викликала швидку.

Дідусь і бабуся Андрія-нерідні. Син літньої пари одружився на жінці, у якої вже була дитина і усиновив його.

"Пекло існує. І я зараз не про метафізичне явище. Іноді пекло зовсім поруч", - розповів Петренко.

За словами депутата, сліди тортур виявили на тілі хлопчика. Зокрема: пролежні, погризені тваринами вуха, сліди погашених недопалків на тілі, відірвані губи, гематома головного мозку, відсутність частини статевого органу. Головлікар лікарні підтвердив наявність всіх зазначених слідів тортур.

Бабуся повідомила лікарям, що дитина просто впала, але їй не повірили і відразу ж почали реанімацію. Батьки дитини залишили його літнім родичам, оскільки мамі була необхідна операція і довелося виїхати.

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