Погода в Україні все більше буде схожою на осінню

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на 30 Серпня. Згідно зі свіжими даними, новий тиждень в Україні почнеться з дощів. Проливні дощі очікуються в більшій частині регіонів України. Разом з дощами трохи знизиться температура повітря.

Так, у західних регіонах у понеділок очікуються дощі та 19-22 градуси. Температура в західних регіонах вже довгий час тримається в межах 20 градусів без натяків на повернення літньої спеки.

У центрі теж очікуються дощі, місцями зі зливами. Температура в центральних регіонах коливатиметься в районі 25-28 градусів.

На півдні буде спекотніше, але дощі «заглянуть» і в цей регіон. Винятком стане Херсонська область, де буде хмарно але без опадів.

Пощастить з погодою лише жителям східних регіонів, де 30 серпня буде сухо і жарко. Температура там підніметься до 33-35 градусів.

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