Негода і злива наробили бід на вулицях столиці

Як передає Politeka.net, 29 серпня в Києві пройшла сильна злива з поривами вітру. В результаті тривалого дощу окремі частини міста виявилися підтопленими. Через потужний дощ деякі вулиці фактично перетворилися на річки, а окремі станції метро і підземні переходи опинилися повністю у воді. Ситуацію посилив сильний вітер.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на користувачів у Фейсбук, станцію метро "Героїв Дніпра" частково закрили, тому що кілька виходів і входів виявилися залиті водою. Співробітники метро намагаються усунути наслідки стихії своїми силами. На станції КПІ в цей час готувалися до підтоплення, рятуючи входи мішками з піском.

Зазначається, що у зв'язку з негодою оголошено жовтий рівень небезпеки. За прогнозом, дощі в столиці очікуються до кінця дня.

Повідомляється, що від стихії постраждали такі вулиці як проспект Перемоги, Жилянська, Січових Стрільців.

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