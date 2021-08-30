Українка Марина Литовченко отримала 11-ту золоту медаль Паралімпіади в Токіо, вигравши змагання з настільного тенісу
У поєдинку Марина розгромила представницю паралімпійського комітету РФ (ПКР) Маляк Алієву з рахунком 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).
Найбільший опір тенісистка з Росії зуміла надати в першій партії, тоді у відповідь на 11 очок українки їй вдалося набрати 6.
У двох сетах Алієва в сумі виграла всього 7 розіграшів.
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"Пароолімпійці ви Розумнички, молодці, пишаємося за вас.Удачі!", "Вітаємо і дякуємо за відчуття перемоги над ворогом. В це таке неймовірне почуття гордості за наших Нескорених, за Україну"," Ви наша гордість! Захоплююся!", " Згоден вони молодці трудівники молодці","Молодець!Удачі!",- пишуть слова подяки в коментарях українці.
До слова, громадянка Польщі Марія Андрейчик, яка стала володарем срібної медалі на Олімпійських Іграх в Токіо, продала нагороду, заради допомоги хворій дитині.
"Медаль, яку я виставила на аукціон минулого тижня, продана. Разом з пожертвуванням переможця аукціону ми зібрали для Мілоша понад півмільйона злотих, понад 100 000 євро", - написала Андрейчик.
Марія Андрейчик-метальниця списа 25 років. Вона вирішила продати свою нагороду на аукціоні. Медаль купила Польська мережа продовольчих цілодобових магазинів. В цілому за неї спортсменка отримала півмільйона Польських злотих, що за курсом дорівнює 3,5 млн.грн. Всі виручені гроші Марія Андрейчик вирішила віддати на лікування Мілоша - маленького хлопчика, у якого діагностували серйозну хворобу.
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