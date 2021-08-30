Головний тренер збірної України Олександр Петраков виступив проти запрошення в команду гравців з чемпіонату РФ
Під час презентації свого тренерського штабу він пояснив свою позицію.
За словами Петракова на нього велике враження справила стіна пам'яті в центрі Києва.
"Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ні примирення, апріорі бути не може. Стільки дітей-сиріт залишилося. Зараз ні. Ніяк. Може по закінченні якийсь час... Але на даному етапі кажу прямо і відверто – ні", - заявив Петраков.
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"Правильно, у нас своїх вистачає діток вистачає з яких можна зробити гідних футболістів!", "А давайте позбавимо громадянства, людей які поїхали в Росію на заробітки ! Їх же вдома за людей вже не рахують ! Сумно"," Респект тренеру за його принципову позицію"," підтримую, адже саме ми, в Україні, не повинні забувати, що йде щоденна війна з Росією", - пишуть українці в мережі.
До слова, Українка Марина Литовченко отримала 11-ту золоту медаль Паралімпіади в Токіо, вигравши змагання з настільного тенісу.
У поєдинку Марина розгромила представницю паралімпійського комітету РФ (ПКР) Маляк Алієву з рахунком 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).
Найбільший опір тенісистка з Росії зуміла надати в першій партії, тоді у відповідь на 11 очок Українки їй вдалося набрати 6.
У двох сетах Алієва в сумі виграла всього 7 розіграшів.
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