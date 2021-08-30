У Запоріжжі на острові Хортиця п'яний водій, по дорозі на базу відпочинку, на великій швидкості збив п'ятирічну дівчинку та її батьків.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, повідомлення про аварію з трьома постраждалими надійшло в поліцію о 20:00, 29 серпня. Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що водій Honda Accord на дорозі від кафе «Козацьке подвір'я» до будинку відпочинку «Пектораль» збив жінку і чоловіка 1993 і 1986 року народження і їх маленьку дочку.

Батьки отримали численні травми. Їх забрали до лікарні. Дівчинку відвезли в Запорізьку дитячу лікарню. Її стан важкий. Правоохоронці встановили, що водій Honda був п'яний. У нього в крові знайшли 1,6 проміле алкоголю. Підозрюваного затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею»порушення правил дорожнього руху". Наразі проводиться досудове розслідування. Поліцейські випустили окреме звернення до свідків описаної дорожньо-транспортної пригоди.

Їх просять зателефонувати на номер (098) 987-94-44 або зв'язатися з правоохоронцями за спеціальною лінією 102. Звернутися за вказаними вище номерами поліцейські просять і власників відеореєстраторів, у яких є відеозаписи події.

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