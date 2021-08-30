Вже на початку вересня по Україні вдарять магнітні бурі
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, магнітні бурі почнуть мучити українців вже з 1 вересня. Відзначається, що спалахи на сонці будуть невеликими, але метеозалежні люди все одно відчують їх. У них може погіршитися самопочуття і з'явитися слабкість і нездужання. Також магнітні бурі можуть вдарити по здоров'ю людей з серцево-судинними захворюваннями.
Згідно з прогнозом, магнітосферне збудження очікується 1 і 3 вересня.
Як відомо, магнітні бурі дуже негативно впливають на людей. У багатьох спостерігаються скачки тиску, головні болі і погіршення загального стану.
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Фахівці радять в небезпечні дні відмовитися від спиртних напоїв і кави. Також варто уникати серйозних фізичних навантажень і вживання шкідливої важкої їжі, включаючи смажене і гостре.
Додамо, що це не останні магнітні бурі у вересні. За прогнозом ще кілька серйозніших ударів накриють Україну наприкінці вересня.
Нагадаємо, що магнітні бурі випробують жителів України вже у вересні: дати.
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