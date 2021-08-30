У київському метро молода дівчина, на очах пасажирів, взяла пляшку горілки і почала відпивати з горла, запиваючи лимонадом.

Відео опублікували очевидці в Telegram.

Дії киянки не викликали у сусідів по вагону будь-якої реакції. Про час події нічого не відомо.

"Хлопці, придумайте Каті тост-їхати ще далеко, а красиві слова вже закінчилися. Київ, Лівобережна", - сказано в повідомленні.

На відео можна розглянути, як пасажирка кілька разів відпиває алкоголь з пляшки, потім запиваючи його іншим напоєм. Пасажири до подій навколо залишилися байдужі.

За даними видання OBOZREVATEL, представники правоохоронних органів зазначили, що дії жінки можна розцінювати, як адміністративне порушення, якщо в пляшці насправді містився алкоголь. Згідно із законом, відповідальність передбачена за появу в нетверезому вигляді в громадському місці або розпивання там алкоголю.

За подібну поведінку передбачений штраф, сума якого не повинна перевищувати 85 гривень. Подібні дії можна розглядати і як дрібне хуліганство, а це вже більш сувора стаття. За таке порушення передбачено штраф у 119 гривень, виправні роботи до двох місяців. При цьому 20% заробітку доведеться віддавати державі.

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