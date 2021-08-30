Правоохоронці Києва викрили діяльність організованої злочинної групи, члени якої займалися привласненням нерухомості.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

За даними правоохоронців, під підозрою опинилися шість ймовірних членів об'єднання. Трьом фігурантам правоохоронці вже встигли повідомити про підозру. Про це стало відомо в понеділок, 30 Серпня.

За версією слідства, члени організованої злочинної групи незаконно заволоділи нерухомістю. Йдеться про будинки, розташовані в центрі Києва. Ця нерухомість належала різним компаніям. Частина з цих фірм працювала завдяки іноземним інвестиціям.

Передбачуваним організатором групи виявився 56-річний чоловік. Також до неї входили п'ять осіб, які, за версією слідства, були його спільниками. Всі порушники грали свою чітко певну роль в описаній схемі. Серед них, зокрема, були псевдопокупник, псевдодиректор, а під час укладення контрактів і перевезення грошей починала діяти людина, яка відповідала за роботу силового блоку.

За описаною схемою фігуранти встигли зайняти п'ять об'єктів нерухомості. Загальна вартість зазначених будівель сягає 72 млн. грн. Слідчі дії наразі тривають.

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