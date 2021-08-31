Жителі села Кетрисанівка в якому вбили шістнадцятирічну віку Макаренка впевнені, що у хлопця, якого підозрюють у цьому злочині є спільники.

Про це повідомляє «ТСН».

Аргумент про спільника місцеві жителі підкріплюють тим, що юнак не мав можливості власноруч віднести мертву дівчинку так далеко, пронісши її труп кілька кілометрів. Зазначимо, що підозрюють у вбивстві колишнього хлопця вбитої Вікі. Він як і раніше заперечує причетність до злочину.

У те, що хлопець убив дівчину, не вірять і його родичі. Зокрема, бабуся підозрюваного Раїса Поліщук назвала свого онука дуже хорошим. Вона зазначила, що, за його словами, хлопець не знає і не бачив, що насправді сталося з Вікою. За його словами, вони сиділи разом, а потім вона кудись поділася, і він не знає, куди.

Роман Козьяков, начальник обласного відділення Нацполіції, заявив, що після кількох експертиз вдалося довести причетність хлопця до вбивства своєї подруги. У загиблої залишилася мачуха. Її звуть Оксана Гребенюк. Жінка підтвердила, що Віка зустрічалася із затриманим.

За її словами, дівчина вирішила його всюди заблокувати після домагань хлопця. Зазначимо, що тіло Вікі знайшов у колодязі один з волонтерів, який займався пошуком зниклої.

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