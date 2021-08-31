Люди поховані під снігом

На даний момент інформація про постраждалих українців перевіряється.

У горах Північної Осетії в Росії група альпіністів, піднімаючись з боку Грузії, потрапила під лавину.

В результаті постраждали три українці, повідомив ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Республіці.

Зі слів очевидця події, найсильніше постраждала жінка, у неї перелом ноги. Інформація про схід лавини надійшла приблизно о 08: 50, НП сталася на висоті 4,2 км. Імена постраждалих українців не повідомляються.

"О 08: 50 31 серпня в чергову зміну пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані рятувальників, для евакуації трьох постраждалих українців залучатимуть вертоліт Грузії.

Група альпіністів не була зареєстрована в Республіці. Вертоліт вже вилетів. Свідок, який побачив сходження лавини і повідомив про подію, зміг витягти з-під снігу жінку. За попередньою інформацією, у неї перелом ноги.

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