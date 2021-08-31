31 Серпня у Києві в маршрутці на пасажирів зверху впало скло люка
Постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги та не зупинився, а просто продовжував рух.
Про це повідомив "Київ Оперативний"у Telegram-каналі.
Інцидент стався сьогодні вранці в маршрутці №381 сполученням Буча - станція метро "Академмістечко". Скло з люка раптово звалилося одній дівчині прямо на голову, а другий - на руку.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
У МОЗ висловилися про примусову вакцинацію вчителів: "у нас постанова Кабміну..."
Еллерт не стримався й проговорився щодо весілля Мішиної: "Вже розгледіли каблучку..."
Переможницю "Холостяка" Анну Богдан звинуватили в цинічному обмані: що сталося
Спочивай з миром, маестро: зупинилося серце Народного артиста України, деталі нещастя
Одна з постраждалих розповіла, що маршрутник "неі те що аптечку не запропонував - він навіть не зупинився", так як хотів скоріше набрати нових пасажирів, і не бажав відставати від графіка.
Очевидці в маршрутці зняли на фото розбите скло в салоні транспорту, після чого кадри розмістили в мережі. Як видно на знімках, осколки так і залишилися на підлозі - прибирати їх маршрутник не поспішав.
Користувачі Мережі обурюються подібною ситуацією, і обговорюють реакцію - точніше її повну відсутність - водія маршрутки.
Багато з них відзначали, що теж стикалися з такою байдужою поведінкою водіїв.
Нагадаємо, що таксисти побилися посеред вулиці: відео розлетілося по мережі.
Як повідомляла Politeka, таксист вирішив покарати людей за зауваження, серед постраждалих дитина.
Також Politeka писала, що в Одесі маршрутник побився з пасажиром на дорозі, відео.