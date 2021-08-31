Очевидці в маршрутці зняли все на камеру

31 Серпня у Києві в маршрутці на пасажирів зверху впало скло люка

Постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги та не зупинився, а просто продовжував рух.

Про це повідомив "Київ Оперативний"у Telegram-каналі.

Інцидент стався сьогодні вранці в маршрутці №381 сполученням Буча - станція метро "Академмістечко". Скло з люка раптово звалилося одній дівчині прямо на голову, а другий - на руку.

Одна з постраждалих розповіла, що маршрутник "неі те що аптечку не запропонував - він навіть не зупинився", так як хотів скоріше набрати нових пасажирів, і не бажав відставати від графіка.

Очевидці в маршрутці зняли на фото розбите скло в салоні транспорту, після чого кадри розмістили в мережі. Як видно на знімках, осколки так і залишилися на підлозі - прибирати їх маршрутник не поспішав.

Користувачі Мережі обурюються подібною ситуацією, і обговорюють реакцію - точніше її повну відсутність - водія маршрутки.

Багато з них відзначали, що теж стикалися з такою байдужою поведінкою водіїв.

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