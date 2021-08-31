У київській офісній будівлі спалахнула пожежа

Так, у Києві почалася масштабна пожежа в будівлі "Елекронмашу" на Великій Окружній дорозі, повідомляє dtp.kiev.ua

За словами очевидців, недалеко від вул. Тулузи горить багатоповерхівка, за попередніми даними пожежа сталася на нижніх поверхах. З місця будівлі піднімається чорний дим.

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На місце злетілися рятувальники, про постраждалих немає інформації.

Нагадаємо, 35-річний житель Києва підпалив кафе на Лісовому масиві в Києві. Поліції прийшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема підпалили кафе. Рятувальники ліквідували пожежу.

Поліцейські спіймали чоловіка, який скоїв правопорушення.

Як повідомляють працівники поліції, палій пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив підпалити заклад. Для цього він розбив вікно, вилив у приміщення запальну суміш і підпалив її.

Раніше повідомлялося, киянин з помсти підпал кафе, фото: "Не сподобалося обслуговування".

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