У київській офісній будівлі спалахнула пожежа
Так, у Києві почалася масштабна пожежа в будівлі "Елекронмашу" на Великій Окружній дорозі, повідомляє dtp.kiev.ua
За словами очевидців, недалеко від вул. Тулузи горить багатоповерхівка, за попередніми даними пожежа сталася на нижніх поверхах. З місця будівлі піднімається чорний дим.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Аліна Гросу з малюком на руках поділилася своїм особливим щастям: "Бог мені подарував..."
1 вересня в Україні різко похолодає: де школярам доведеться взяти парасольку
Біда трапилася з коханою "Холостяка" Заливако, красуня ледве говорить: "Сильно болить..."
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
На місце злетілися рятувальники, про постраждалих немає інформації.
Нагадаємо, 35-річний житель Києва підпалив кафе на Лісовому масиві в Києві. Поліції прийшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема підпалили кафе. Рятувальники ліквідували пожежу.
Поліцейські спіймали чоловіка, який скоїв правопорушення.
Як повідомляють працівники поліції, палій пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив підпалити заклад. Для цього він розбив вікно, вилив у приміщення запальну суміш і підпалив її.
Раніше повідомлялося, киянин з помсти підпал кафе, фото: "Не сподобалося обслуговування".
Також, масштабна пожежа під Одесою, палахкотять тисячі квадратних метрів: перші кадри з місця НП
Politeka розповідала, з'явилися кадри зіткнення поїзда "Укрзалізниці" з вантажівкою: "призвело до пожежі»